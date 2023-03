Divulgação / Paraná Clube

O Paraná Clube confirmou nesta sexta-feira (10) mais um integrante do seu departamento de futebol para a temporada de 2023. Nei Minks, de 33 anos, com passagens por Chapecoense e Azuriz, é o novo supervisor de futebol do Tricolor e já iniciou os trabalhos visando a disputa do Campeonato Paranaense 2ª Divisão.

Minks tem seis anos de experiência na Chapecoense quando atuou como coordenador e supervisor de futebol. Nos dois últimos anos, foi supervisor de futebol do Azuriz nas disputas do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

Nei Minks já está integrado ao departamento de futebol e trabalhando com outros profissionais no planejamento da pré-temporada do time paranista para a disputa do Estadual. O profissional falou da expectativa do trabalho que será realizado e espera ter sucesso nos objetivos propostos pelo clube.

“Fiquei muito feliz com o convite do Paraná Clube para participar do projeto de reestruturação da equipe. Venho muito motivado para conseguirmos atingir os objetivos colocados pela diretoria e, por já conhecer alguns da equipe de trabalho, creio que conseguiremos ter sucesso e alcançaremos os resultados esperados”, finalizou Minks.