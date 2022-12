Divulgação / Sesp

A Polícia Civil do Paraná abriu inquérito para apurar o deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Duas pessoas morreram no incidente e 12 se salvaram. Três carros e seis caminhões foram retirados do local. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), em Curitiba e vai para apurar as causas e possíveis responsabilidades do acidente. Já foram ouvidas quatro testemunhas e os policiais fizeram uma diligência ao local.

O Ministério Público Federal do Paraná (MPF) também já abriu procedimento para apurar eventual responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no deslizamento. A PRF, por sua vez, já afirmou que a decisão sobre o fechamento ou não da rodovia cabe à concessionária responsável pelo trecho, a Arteris Litoral Sul.

Ainda não há previsão para liberação da BR-376. A expectativa é que a rodovia passe por vistoria técnica neste sábado (3), cinco dias após um deslizamento de terra interditar totalmente a rodovia e deixar duas pessoas mortas. O horário da vistoria não foi informado. “Vai haver uma vistoria para saber se a via tem condição de ser liberada. O retorno da utilização da BR-376″, disse o secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita. Participarão da vistoria a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. A concessionária ainda informou que foram identificados 14 pontos com pequenos e médios deslizamentos de terra em outros locais da BR-376. Geólogos da empresa já passaram nesses pontos e iniciaram os projetos de correção.

Na sexta-feira (2), o governo do Paraná encerrou as buscas por desaparecidos.