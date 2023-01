Calendário de 2023: muitas possibilidadse de emenda (Franklin de Freitas)

Hoje, sexta-feira 13, é daquelas datas que ficam no imaginário popular. Para muitos, é tido como um dia agourento.Para outros, pode ser de sorte. E a data ainda vai ocorrer mais uma vez neste ano, em outubro. No ano passado esteve apenas uma vez no calendário, em maio.



A ocorrência da data não é rara, e acontece entre uma a três vezes num ano.

Sua origem não é certa, mas foi muito explorada pelo cinema em filmes de terror que ajudaram a aumentar as supertisções sobre a coincidência da data. Pelo sim, pelo não, não custa nada começar o dia se bezendo.