BR 376 COM ALERTA DE PISTA SIMPLES

O trânsito da BR-376 foi liberado parcialmente nesta manhã de quarta-feira, 20 de dezembro. A liberação foi feita após avaliação geológica e de engenharia realizada pela Concessionária Arteris Litoral Sul, atestando segurança na região do km 668 da BR-376.

A BR-277 ainda está em análise, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme comunicado, por enquanto, a liberação ocorrerá com uma faixa em cada sentido. Caso as condições meteorológicas continuem favoráveis, mais uma faixa sentido Santa Catarina poderá ser liberada. Caso o acumulado de chuvas volta a aumentar, novos bloqueios preventivos podem ser realizados.

A BR-376, entre do Paraná e Santa Catarina, foi interditada, em ambos os sentidos, nesta terça-feira (20). Conforme a PRF, a interdição foi necessária por conta do acumulado de chuva entre a segunda-feira e ontem e os riscos à encosta onde houve o deslizamento no dia 29 de novembro.

Com isso, a rodovia continua a ser operada parcialmente numa distância de 800 metros do trecho do km 668,7, sendo disponibilizada uma faixa no sentido sul, para quem segue em direção a Florianópolis, e uma faixa no sentido norte, para quem vai sentido Curitiba.

Com a liberação, também voltam a ser realizados os trabalhos de recuperação e contenção de taludes no local onde houve deslizamento no fim do último mês. A empresa enviou recentemente maquinário específico para que seja iniciada a etapa de retirada de rochas da faixa da esquerda e a preparação do terreno para aplicação de tela de alta resistência (barreira dinâmica).

A empresa reforça que pretende realizar a liberação gradual das demais faixas de acordo com o avanço dos trabalhos, que também dependem da estabilidade do tempo para serem concluídos, e a confirmação da segurança necessária, sendo esta a sua prioridade máxima.

Além disso, a concessionária informa que segue monitorando as encostas localizadas na área de concessão da rodovia, o que inclui o talude do km 668,7. Essas medidas de prevenção foram informadas e seguem em vigor desde a reestruturação e liberação da passagem pelo local onde aconteceu o deslizamento registrado no fim de novembro.

Direção Segura

Diante das adequações viárias realizadas no km 668,7, a Arteris Litoral Sul reforça a importância do respeito aos bloqueios necessários, aos limites de velocidade, à observação da distância segura do veículo à frente e à atenção à sinalização. Todo o trecho está adaptado, inclusive com orientações da própria PRF, para que motoristas possam trafegar com segurança em direção ao seu destino.

A concessionária seguirá informando as condições de tráfego em tempo real aos usuários por meio do seu perfil oficial no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.