A controladora da gigante cervejeira americana Budweiser disse nesta sexta-feira que as restrições ao álcool em vigor na Copa do Mundo do Catar estão além do seu controle. A dois dias da partida da abertura da competição, o país-sede anunciou que não venderia cerveja nos estádios. A Fifa, por sua vez, ratificou o anúncio.

O grupo multinacional AB InBev, responsável pela comercialização da Budweiser, cerveja oficial da Copa, tomou conhecimento da restrição somente nesta quinta-feira. Por meio de um porta-voz, a empresa disse que espera ativar suas campanhas da Copa do em todo o mundo para “celebrar o futebol com os consumidores”.

“Algumas das operações planejadas do estádio não podem prosseguir devido a circunstâncias além do nosso controle”, acrescentou o porta-voz.

A AB InBev mantém uma parceria de quase três décadas com a Fifa. Dezenas de barracas da Budweiser já haviam sido montadas para a venda de cerveja americana antes da partida de abertura entre Catar e Equador. A intenção é que a bebida não esteja à disposição dos torcedores já na partida de estreia da Copa, domingo, às 13h (horário de Brasília).

Segundo o The Times, o veto teria sido pedido expresso da família real do Catar. A retirada da bebida dos estádios poderá acarretar uma indenização milionária a ser paga pela Fifa à Budweiser. A entidade máxima do futebol explicou que a venda de bebidas alcoólicas ocorrerá somente nos locais da Fifa Fan Fest e outros pontos de venda, retirando a venda dos perímetros e dos estádios da Copa. A versão sem álcool seguirá à venda nas arenas.

“As autoridades do país-sede e a Fifa continuam afirmando que os estádios e suas cercanias seguem sendo áreas que irão criar uma experiência agradável e respeitosa para os fãs. A organização do torneio agradece o entendimento da AB InBev por seu contínuo suporte em oferecer seus serviços durante a Copa do Mundo Fifa do Catar 2022?, escreveu a Fifa no Twitter.

Logo após o anúncio, a Budweiser utilizou as redes sociais para comentar brevemente o caso. Em uma postagem feita no Twitter, a empresa foi sucinta e escreveu em sua conta “Bem, isso é embaraçoso”, se referindo à decisão tomada nesta sexta-feira. Porém, momentos depois, a postagem foi apagada.

No Catar, o consumo de cerveja é muito restrito e a bebida só pode ser encontrada em alguns hotéis de Doha. Por causa do Mundial, a norma foi relaxada, mas, na tentativa de inibir o consumo, um copo de meio litro está sendo vendido no equivalente a R$ 73,00. E cada torcedor só pode comprar quatro copos.

A Cerimônia de Abertura da Copa do Catar acontece antes do duelo entre Catar e Equador, e deve iniciar antes, entre 12h e 12h30 (horário de Brasília). A Fifa ainda não confirmou os horários de forma oficial. Os anfitriões preveem que mais de um milhão de torcedores visitarão o país ao longo dos próximos 30 dias.