O novo comercial da Adidas para a Copa do Mundo do Catar, lançado na manhã desta sexta-feira, 18, reúne não só um, mas cinco versões diferentes de Lionel Messi. O vídeo, que tem cerca de meio minuto de duração, conta com a participação, por meio de computação gráfica, de todos os Messis que já jogaram em uma Copa — 2006, 2010, 2014, 2018 e, por fim, 2022.

“O que é melhor do que um Leo Messi? Cinco Leo Messi”, diz a chamada do vídeo nas redes sociais. Com penteados e uniformes idênticos aos que Messi utilizou nos torneios anteriores, suas quatro versões do passado fazem uma roda de bobinho descontraída.

Quando um deles erra o passe, o camisa 10 de 2022 aparece, recupera a bola, e passa a jogar com seus “eus” das últimas edições. Nesse momento, o logo da campanha da Adidas para a Copa do Mundo do Catar aparece: “Nada É Impossível”, ou, “Impossible Is Nothing” em inglês.

Por coincidência, o comercial da Adidas usa um conceito parecido com o utilizado na propaganda da Nike para a Copa do Catar. Nele, diferentes versões de Ronaldo Fenômeno jogam com outros craques no “multiverso” da bola.

Além da propaganda, a Adidas também revelou qual o modelo da chuteira que será utilizada pelo jogador argentino durante o torneio. Dourado, o equipamento conta com detalhes em azul e branco, as cores da Argentina, e um número 10 nos calcanhares.