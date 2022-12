Com apenas um ponto no Grupo H, a Coreia do Sul chega à terceira rodada da fase classificatória da Copa do Mundo do Catar com várias batalhas a superar em nome de uma vaga nas oitavas. A maior delas, no entanto, está na ausência do técnico Paulo Bento do banco de reservas. Expulso contra Gana, ele vai dar lugar a seus auxiliares à beira do campo.

Confiante no trabalho de equipe da comissão técnica asiática, o treinador bancou seus ajudantes. “Não importa se não estou no banco. Há pessoas que têm trabalhado comigo há muito tempo e estão envolvidas no projeto. Com certeza, farão tudo o que estiver ao seu alcance para tomar as decisões que tiverem que tomar”, afirmou o treinador português.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo ainda desperta no adversário o temor de tempos atrás, quando alternava com Messi o protagonismo no futebol mundial. Apesar de a Coreia adotar uma marcação por setor, o veterano atacante vai receber atenção especial.

“Sabemos a forma como a seleção deles joga, como ataca, como defende, como passa do ataque para a defesa e vice-versa, ou seja, esse é o nosso foco principal. E claro, vamos prestar atenção em algumas individualidades”, disse o treinador.

Em conversa com a comissão técnica e também jogadores, a fórmula da Coreia para obter a primeira vitória na Copa do Mundo já está decorada. “Vamos precisar de coragem, paciência e foco. Sabemos que não podemos resolver tudo rapidamente”, disse Bento.

Para Lee Jae Sung, meia atacante do Holstein Kiel, da Alemanha, a Coreia do Sul tem em mente que é possível vencer Portugal. “Estamos convictos disso. Podemos perder duelos individuais, mas se formos melhores como equipe e também competitivos, temos todas as chances de sair com a vitória.”

A Coreia do Sul está empatada com o Uruguai com um empate e uma derrota em dois jogos. Portugal lidera a chave com 100% de aproveitamento enquanto Gana aparece como segunda colocada com três pontos. Os dois jogos da chave acontecem no mesmo horário nesta sexta: 12 horas (de Brasília). Coreanos e portugueses se enfrentam no estádio Education City enquanto uruguaios e ganeses terão como palco a arena Al Janoub.