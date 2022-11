Velho conhecido da torcida do Cruzeiro, por onde passou em 2016, Paulo Bento, atual técnico da Coreia do Sul, fez inúmeros elogios à seleção do Uruguai, rival do time sul-coreano na estreia da Copa do Mundo. O treinador ainda afastou a pressão em cima da sua equipe e indicou estar ciente das limitações da sua equipe.

“O Uruguai é um time extremamente bem organizado em todos os aspectos. É um rival que concede pouquíssimas chances ao seu adversário, com jogadores de muita experiência ao mais alto nível de competições. Será um jogo que temos de estar ao nível muito alto para poder competir com uma equipa desta qualidade e experiência”, disse o treinador.

Sobre o objetivo da Coreia do Sul, o português foi bem claro: “Queremos competir o melhor possível em cada uma das três partidas que disputamos na fase de grupos. Estamos bem cientes de que vamos enfrentar muitas dificuldades pela qualidade dos adversários. Também sabemos que a Coreia só se classificou duas vezes para as oitavas de final”, afirmou.

Na última edição, a Coreia do Sul ficou em terceiro lugar em um grupo com Suécia, México e Alemanha. A única e surpreendente vitória foi sobre os alemães por 2 a 0.

“Não há razão para sentir pressão. Podemos competir em um nível bem elevado, mas não somos uma equipe que se classifica sempre ao mata-mata, não existe essa pressão. Estamos mesmo preocupados em enfrentar Suárez, Valverde, Arrascaeta… Vamos focar primeiro no Uruguai, depois pensamos nos demais adversários”, concluiu.

A Coreia do Sul estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira, às 10h (horário de Brasília). Pela mesma chave, Portugal enfrenta a Gana, às 13h do mesmo dia.