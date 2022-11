Paulo Bento, técnico da Coreia do Sul, aproveitou a coletiva de imprensa desta terça-feira para se desculpar pela expulsão na derrota por 3 a 2 para Gana. Ao comentar sobre o assunto, ele reconheceu que foi desrespeitoso com o árbitro britânico Anthony Taylor e direcionou o pedido de perdão principalmente aos jogadores sul-coreanos, pois não poderá estar no banco de reservas para orientá-los no duelo decisivo com Portugal, na sexta-feira, pela última rodada do Grupo H.

“Gostaria de dizer aos meus jogadores que eu sinto muito”, afirmou o treinador português, que teve uma breve passagem pelo Cruzeiro em 2016. “Não tive a melhor reação. Afinal, sou humano. Acho que não tive respeito suficiente pelo árbitro, que apita jogos no Campeonato Inglês. Lamento muito pelos meus jogadores”, concluiu.

Primeiro treinador a receber cartão vermelho em uma Copa, Bento foi expulso por ter feito reclamações intensas quando o árbitro apitou o fim da partida com Gana sem deixar que a Coreia do Sul cobrasse um escanteio. Por isso, não poderá ficar no banco de reservas contra Portugal, nem se comunicar com o assistente Sergio Costa, responsável pelo comando técnico na sexta-feira.

“Eles estão treinando comigo o tempo todo. Não vai ser exatamente a mesma coisa que me ter no banco, mas eles são bons o suficiente para fazer o trabalho”, comentou Bento. “Esta não é uma situação ideal, mas todos na equipe sabem o que temos feito o tempo todo.O futebol é como a vida. É preciso aceitar uma situação como esta e seguir em frente. Porque estivemos bem em muitos aspectos do jogo, acho que o resultado não foi justo”, completou.

Com um ponto somado nos dois primeiros jogos, a Coreia do Sul ainda pode avançar às oitavas de final, mas depende de uma combinação de resultados. Precisa vencer Portugal e torcer para que Gana não vença o Uruguai. Em caso de vitória uruguaia ou empate, a classificação será decidida no saldo de gols.