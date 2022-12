Atendimento Redação/AE

COPA DO MUNDO/FRANÇA X MARROCOS/RODADA – Enviamos relato e vestiáros da segunda semifinal do Mundial, marcada para esta quarta-feira, às 16 horas. PARA COPA 2022

FUTEBOL/COPA DO MUNDO/NOTICIÁRIO – Acompanhamos as principais notícias envolvendo jogadores e seleções que estão no Mundial do Catar. PARA COPA 2022

FUTEBOL/CLUBES BRASILEIROS/NOTICIÁRIO – Acompanhamos as notícias dos clubes brasileiros, que devem retomar suas atividades nesta quarta-feira, no início da pré-temporada.

NATAÇÃO/MUNDIAL DE PISCINA CURTA – Aos 42 anos, Nicholas Santos se sagrou campeão mundial nesta quarta-feira.

BASQUETE/NBA – Acompanhamos a rodada do basquete profissional dos Estados Unidos, com destaque para as principais equipes. PARA NI