Atendimento Redação/AE

Telefone: (011) 3856-2686

E-mail: atende.ae@grupoestado.com.br

===============

MATÉRIAS DO DIA

===============

FUTEBOL/COPA DO MUNDO/NOTICIÁRIO – Acompanhamos as principais notícias envolvendo jogadores e seleções que estão no Mundial do Catar. PARA COPA 2022

FUTEBOL/PALMEIRAS/NOTICIÁRIO – O clube alviverde confirmou a venda do jovem Endrick para o Real Madrid nesta quinta-feira.

FUTEBOLO/CORINTHIANS/NOTICIÁRIO – O time paulista anunciou o retorno do atacante Angel Romero, seu primeiro reforço para a nova temporada.

FUTEBOL/SÃO PAULO/NOTICIÁRIO – O zagueiro Diego Costa passou por cirurgia e virou dúvida no clube tricolor para o início da temporada 2023.

FUTEBOL/SANTOS/NOTICIÁRIO – O time da Vila Belmiro dá sequência à pré-temporada, de olho no Campeonato Paulista, que terá início na segunda quinzena de janeiro.

FÓRMULA 1/MICK SCHUMACHER – O filho do heptacampeão mundial encerrou seu vínculo com a Ferrari e foi confirmado como piloto reserva da Mercedes para 2023.

BASQUETE/NBA – Acompanhamos a rodada do basquete profissional dos Estados Unidos, com destaque para as principais equipes. PARA NI