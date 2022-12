Atendimento Redação/AE

MATÉRIAS DO DIA

COPA DO MUNDO/CROÁCIA X MARROCOS/APRESENTA – Enviamos apresentação da partida que definirá o terceiro colocado no Mundial do Catar. PARA COPA 2022

FUTEBOL/COPA DO MUNDO/NOTICIÁRIO – Acompanhamos as notícias envolvendo jogadores técnicos de Argentina e França, finalistas do Mundial. PARA COPA 2022

FUTEBOL/FIFA/NOVIDADES – A entidade que rege o futebol mundial anunciou uma série de novidades, como o Mundial de Clubes com 32 times, torneio de amistosos entre seleções, o faturamento esperado para o próximo ciclo, entre outras informações.

FUTEBOLO/CORINTHIANS/NOTICIÁRIO – No dia em que completa 10 anos do Mundial de Clubes conquistado em 2012, o time paulista treina em dois períodos, de olho no Campeonato Paulista.

FUTEBOL/SÃO PAULO/NOTICIÁRIO – O elenco tricolor segue com os treinos no CT da Barra Funda, em preparação para a temporada 2023.

FUTEBOL/SANTOS/NOTICIÁRIO – O técnico Odair Hellmann foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

BASQUETE/NBA – Acompanhamos a rodada do basquete profissional dos Estados Unidos, com destaque para as principais equipes. PARA NI