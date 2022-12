Ele teve a chance de marcar no final do segundo tempo, mas acabou cabeceando para fora a bola que poderia decretar o empate e forçar a prorrogação. Um dos líderes do elenco de Portugal, o zagueiro Pepe foi um misto de lamentação e revolta ao final da partida contra o Marrocos.

“Sofremos um gol quando não esperávamos e buscamos o gol o tempo todo. Mas uma coisa eu tenho que falar. É inadmissível colocar um juiz argentino para apitar o nosso jogo. O goleiro deles parou o segundo tempo todo e ele só deu oito minutos de acréscimos”, afirmou o zagueiro brasileiro naturalizado português.

O juiz que comandou a partida foi o argentino Facundo Tello. Em sua reclamação, Pepe falou que as críticas feitas por Messi às arbitragens no mundial foram um sinal de que o árbitro deveria ter outra nacionalidade. “Colocam um argentino depois que tudo que o Messi falou”, reclamou Pepe.

Ainda desolado com a queda da competição, após derrota por 1 a 0 para os africanos, o jogador de 39 anos fez um desabafo sobre o fim de uma geração. “Perdemos a chance de sermos campeões de uma Copa do Mundo. É o fim de uma geração. Estou muito orgulhoso dos meus companheiros.”

O técnico Fernando Santos também falou sobre a eliminação. Em seu discurso, ele disse que o time brigou muito, mas as coisas não aconteceram como o esperado. “Os jogadores estavam ansiosos e não conseguiram explanar todo o futebol em campo. Mas não faltou luta, não faltou entrega. Todos eles trabalharam muito para tentar a classificação. Tenha certeza de que é uma grande desilusão para nós”, comentou o treinador.