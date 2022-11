Com cinco gols pela Croácia em Copas do Mundo, o atacante Perisic confessou a sua decepção com o baixo rendimento do ataque croata no empate de 0 a 0 com Marrocos na estreia das duas seleções na Copa do Mundo do Catar. Para a segunda rodada, diante do Canadá, neste domingo, às 13h (de Brasília),ele promete mudança de atitude.

“Temos de ser competitivos e agressivos. Essa é a chave. Nós somos a verdadeira Croácia e temos de ter confiança para conseguir nossos objetivos”, afirmou o jogador.

Em uma análise da primeira rodada, o atacante do Tottenham viu o time bem defensivamente, mas com necessidade de evoluir do meio para frente a fim de conseguir os primeiros três pontos no torneio.

“O time foi muito bom na defesa, mas no ataque não jogamos como sabemos. Veremos uma Croácia diferente contra o Canadá. Nós temos que jogar nosso jogo e atacar. Esse é o nosso futebol. Quando queremos fazer outra coisa não somos nós.”

Um dos principais nomes do elenco croata, Perisic também corre atrás de um recorde pessoal com a camisa de sua seleção. Ele está a um gol de igualar Davor Suker, artilheiro da Copa de 98, com seis bolas na rede. Aos 33 anos, ele ainda projeta a possibilidade de mais um mundial na sua carreira. “Meu objetivo é jogar o máximo que puder”, afirmou o atleta.

Após a disputa da primeira rodada, a Croácia aparece com um ponto ao lado do Marrocos no segundo lugar da chave. Com uma vitória, a Bélgica lidera a classificação enquanto o Canadá segura a lanterna do Grupo F ainda sem pontuar no torneio.