Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Tofolli e Edson Fachin estiveram presentes ao culto ecumênico de posse da presidência do TJPR. (Valquir Aureliano)

O padre Reginaldo Manzotti e o pastor Paschoal Piragine foram os celebrantes escolhidos para conduzir o culto ecumênico da posse da posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). A celebração foi realizada na manhã desta sexta-feira, 3 de fevereiro, no Plenário do TJPR.

A celebração, restrita aos desembargadores da Corte, contou com a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e José Antonio Dias Tofolli.

Transmissão de Posse

A cerimônia de posse da nova cúpula Diretiva do TJPR será realizada no dia 3 de fevereiro, às 17h no Plenário do TJPR, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no YouTube. https://youtu.be/6xuXOHHLWdA

Nova cúpula

A eleição da nova cúpula diretiva do TJPR foi realizada de forma virtual, no dia 16/11 de 2022, em sessão do Tribunal Pleno. Os eleitos para a gestão do biênio 2023-2024, foram:

Presidente – Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, com 65 votos.

1ª Vice-presidente – Desembargadora Joeci Machado Camargo,

2º Vice-Presidente – Desembargador Fernando Antônio Prazeres,

Corregedor- Geral – Desembargador Hamilton Mussi Corrêa,

Corregedor – Desembargador Roberto Antonio Massaro,

Ouvidor-geral – Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Ouvidor – Desembargador Ruy Alvez Henriques Filho