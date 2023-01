Franklin de Freitas

A posse do governador Ratinho Junior (PSD) acontece neste domingo (1º) às 10 horas, na Assembleia Legislativa, no Centro Cívico, em Curitiba. Em outubro, Ratinho Junior foi reeleito para mais quatro anos ao receber 69,6% dos votos.

A solenidade terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, canal aberto 10.2 e 16 pela Claro/Net, site e redes sociais do Legislativo, que também disponibilizará registros fotográficos da posse.

A cerimônia teve com a chegada do governador eleito Ratinho Junior, com a esposa e filhos, e do vice-governador eleito Darci Piana com a esposa, que subiram a rampa da Assembleia, onde foram recepcionados pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSD), pelo primeiro secretário Luiz Claudio Romanelli (PSD) e pelo segundo secretário Gilson de Souza (PL).

Fotos: Franklin de Freitas

Após esse ato, a solenidade continua no plenário da Assembleia, quando o presidente Traiano fez a abertura da sessão solene de posse convidando o governador e o vice-governador a prestarem o compromisso constitucional e assinarem o termo de posse, sendo declarados pelo presidente da Assembleia empossados. Em seu discurso, Traiano enalteceu o fato de o governador ter conseguido colocar o estado do Paraná em destaque mesmo em um período de caos, com pandemia e guerra. “Encerramos um ciclo de quatro anos, onde o governador soube superar todos problemas, como pandemia, guerra e mesmo diante destas dificuldades, o governador transformou o Paraná em um estado de vanguarda, fruto da eficiente gestão capitaneada por Ratinho Jr e sua equipe”, afirmou Traiano. Ele também afirmou que o Poder Legislativo estará à disposição do governador.

Está prevista a nomeação, pelo governador do Estado, do secretário-chefe da Casa Civil, e na sequência o governador fará uso da palavra.

Após o encerramento da sessão solene de posse, o governador e o vice-governador descem a rampa e, posteriormente, o governador passará em revista à tropa da Policia Militar do Paraná na avenida Cândido de Abreu em direção ao Palácio Iguaçu.