Contestada e criticada após estrear sem vitória diante do México, a Polônia volta a campo pressionada neste sábado, às 10h, no Education City Stadium, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, diante da empolgada Arábia Saudita, que se destacou por buscar a virada diante da favorita Argentina. Os poloneses precisam evitar nova zebra na competição para seguirem com chances de irem às oitavas de final.

A Polônia tropeçou diante do México, com direito a pênalti perdido pelo artilheiro Lewandowski. O clima esquentou ainda mais após uma frase polêmica do treinador Czesaw Michniewicz sobre transformar água em vinho. O treinador, no entanto, contornou a situação e tentou não perder o controle do vestiário.

A Arábia Saudita está bastante motivada após vencer a Argentina por 2 a 1. A chance de avançar às oitavas de final, após 28 anos, caso volte a ganhar, aumenta ainda mais a expectativa dos jogadores. Foi decretado feriado no país um dia depois do triunfo histórico.

Na Polônia, Michniewicz já avisou que fará mudanças na formação titular. A única certeza é a permanência de Lewandowski. Apesar de ter perdido o pênalti, o atacante ainda é a principal esperança de gols dos poloneses. O treinador optou pelo mistério em uma tentativa de surpreender os árabes.

“Sei com qual escalação jogaremos e quais serão as mudanças em relação à última partida, mas este não é o lugar e a hora de falar sobre isso em voz alta”, despistou o treinador, que reclamou muito do seu setor ofensivo, que teve poucas oportunidades de gol frente ao México.

Do outro lado, a Arábia Saudita não terá o lateral Al-Shahrani, que voltou ao país após fraturar a mandíbula e alguns ossos da face na dividida com o goleiro Al-Owais. O jogador ganhou até mesmo uma viagem com o jatinho particular do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, para fazer as cirurgias de reparação na Alemanha.

Os problemas sauditas não param por aí. O capitão Al-Faraj sofreu uma lesão na tíbia e é outro que deve ser desfalque. A expectativa é que o meio de campo seja formado por Al Malki, Kanno e Al-Abed.

“Tem coisas no futebol que não se explicam. A Argentina tem um time melhor que o nosso, claro, mas o mais importante é que os jogadores fizeram história por esse país. Como técnico, temos mais dois jogos contra times melhores que nós no ranking da Fifa, então temos de seguir concentrados para buscar a classificação”, insistiu o comandante.

FICHA TÉCNICA

POLÔNIA X ARÁBIA SAUDITA

POLÔNIA – Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek e Cash; Szymanski, Krychowiak e Zielinski; Lewandowski e Milik. Técnico: Czes?aw Michniewicz.

ARÁBIA SAUDITA – Al-Owais; Al-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti e Abdulhamid; Al Malki, Kanno e Al-Abed; Al Dawsari, Al-Shehiri e Al Buraika. Técnico: Hervé Renard.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

HORÁRIO – 10h.

LOCAL – Education City Stadium, em Doha.