Atendimento Redação/AE

Telefone: (011) 3856-2686

E-mail: atende.ae@grupoestado.com.br

============

ADIANTAMENTO

============

Não haverá.

===============

MATÉRIAS DO DIA

===============

COPA DO MUNDO/RODADA – Enviamos relatos dos jogos deste sábado: TUNÍSIA X AUSTRÁLIA (7h), POLÔNIA X ARÁBIA SAUDITA (10h), FRANÇA X DINAMARCA (13h) e ARGENTINA X MÉXICO (16h). PARA COPA 2022

COPA DO MUNDO/APRESENTA – Enviamos apresentações das partidas marcadas para domingo: JAPÃO X COSTA RICA, BÉLGICA X MARROCOS, CROÁCIA X CANADÁ e ESPANHA X ALEMANHA. PARA COPA 2022

FUTEBOL/COPA DO MUNDO/BRASIL – Acompanhamos a situação médica de Neymar e Danilo e as novidades da seleção, que se prepara para enfrentar a Suíça, na segunda-feira.

FUTEBOL/COPA DO MUNDO/NOTICIÁRIO – Acompanhamos as principais notícias envolvendo jogadores e seleções que estão no Mundial do Catar. PARA COPA 2022

BASQUETE/NBA – Acompanhamos a rodada do basquete profissional dos Estados Unidos, com destaque para as principais equipes. PARA NI

TÊNIS/COPA DAVIS – A fase final da competição entre equipes tem sequência neste sábado, em Málaga, na Espanha, com a disputa da segunda semifinal. PARA NI