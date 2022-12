O presidente da Argentina, Alberto Fernández, agradeceu aos jogadores e à comissão técnica da seleção argentina, que faturou o tricampeonato da Copa do Mundo, neste domingo, ao vencer a França na grande final, no Catar, nos pênaltis.

“Obrigado aos jogadores e à comissão técnica. Eles são o exemplo de que não devemos desistir. Que temos um grande povo e um grande futuro”, escreveu o presidente argentino, em postagem no Twitter.

“Sempre juntos, sempre unidos. SOMOS CAMPEÕES DO MUNDO. Não tenho mais palavras. OBRIGADO, Argentina”, disse Fernández, escrevendo em letras maiúsculas, em seu perfil na rede social.

Alberto Fernández ainda agradeceu a mensagem do presidente eleito no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que parabenizou os argentinos pela vitória na final da Copa do Mundo, também em postagem no Twitter.

“Obrigado querido amigo Lula. Os nossos jogadores e equipe técnica alcançaram uma vitória merecida, fruto do trabalho, esforço e compromisso com a nossa gente. Nossa eterna gratidão. Eles nos encheram de alegria. Ganhou a Argentina e se a Argentina ganha, a América Latina ganha”, escreveu o mandatário em resposta ao tuíte de Lula.

Minutos antes, o presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou a derrota da seleção francesa, também em publicação na rede social. Com o título deste domingo, a Argentina chegou a três Copas do Mundo conquistadas. Antes, levantara o troféu em 1978 e 1986.