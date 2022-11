O primeiro jogo da Copa do Mundo 2022, disputado por Catar e Equador, teve um impacto significativo na audiência da TV Globo. De acordo com dados prévios da Pesquisa Nacional de Tráfego (PNT), a audiência da emissora mais do que dobrou no País durante o jogo neste domingo, 20.

A média de audiência foi de 26 pontos, valor que é 136% acima da média para o horário da partida, sendo 15 pontos a mais do que o normal para o período.

O pico de audiência foi em São Paulo, onde a emissora conseguiu 17 pontos acima da média, um crescimento de 170%. No Rio, o aumento foi mais modesto, atingindo 108% e 13 pontos acima do normal.

A partida terminou com vitória do Equador por 2 a 0 sobre o Catar, e teve o primeiro gol anulado pelo juiz por impedimento, após análise do lance com o VAR.

A TV Globo também teve audiência mais alta do que o normal durante o período de exibição da abertura da Copa do Mundo no Catar, que contou com a presença do ator Morgan Freeman. Exibida das 11h31 às 12h11, a cerimônia provocou um aumento de 20 pontos de audiência em São Paulo, 17 pontos no Rio e 18 pontos na PNT.