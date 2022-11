Na Copa do Mundo em que os holofotes estão voltados para jogadores veteranos, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski, a primeira rodada do Mundial mostrou que os jovens talentos também têm potencial para serem protagonistas no Catar.

Bellingham e Saka, da Inglaterra; Timothy Weah, dos Estados Unidos; e Ferrán Torres e Gavi, da Espanha, todos nascidos no século 21, não sucumbiram à pressão de estrearem na competição e já anotaram os seus primeiros gols. Outros três jogadores nascidos em 1999 também foram às redes nesta primeira rodada da Copa.

A seleção brasileira também teve o seu destaque. Na sua primeira partida no Catar, Vinicius Junior, nascido em 2000, começou como titular e deu o passe para o segundo gol de Richarlison, que sacramentou e confirmou a vitória do Brasil sobre a Sérvia, nesta quinta-feira, por 2 a 0.

BELLINGHAM E SAKA

Quem abriu a lista e se tornou o primeiro jogador nascido no século 21 a marcar em um Mundial foi Jude Bellingham, da Inglaterra. Nascido em junho de 2003, o meio-campista do Borussia Dortmund usou a cabeça para abrir o placar na goleada inglesa por 6 a 2 sobre o Irã, na segunda-feira.

Na mesma partida, Bukayo Saka, de 21 anos, balançou as redes duas vezes. No primeiro tempo, o atacante do Arsenal fez o segundo gol da Inglaterra ao pegar o rebote em cobrança de escanteio, e ampliou na segunda etapa depois de costurar na área e tirar do goleiro com um toque rasteiro de pé esquerdo.

TIMOTHY WEAH

Quando o então atacante George Weah, da Libéria, venceu o prêmio de melhor jogador do Mundo em 1995, atuando pelo Milan, seu filho Timothy sequer havia nascido. Isso só viria a acontecer cinco anos depois, em 2000.

Passados 22 anos, George Weah pôde ver in loco, na última segunda, Timothy marcar o único gol dos Estados Unidos no empate contra o País de Gales na estreia dos americanos na Copa do Mundo do Catar. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

O gol de Timothy Weah emocionou o pai, que aplaudiu o filho das tribunas do estádio Ahmed Bin Ali Stadium. George, hoje presidente da Libéria, jogou por grandes clubes na Europa, mas nunca teve a oportunidade de defender o país em um Mundial.

Timothy nasceu em Nova York, em 2000. Começou sua carreira no New York Red Bull e passou por Paris Saint-Germain e Celtic, da Escócia, antes de seguir para o Lille, por onde joga atualmente.

FERRÁN TORRES E GAVI

A goleada da Espanha por 7 a 0 sobre a Costa Rica também teve a participação decisiva de jovens talentos. Com um gol em cada tempo, Ferrán Torres, atacante de 22 anos do Barcelona, balançou as redes duas vezes. O primeiro foi em cobrança de pênalti e o segundo após disputar a bola com o zagueiro e goleiro costa-riquenhos na pequena área, girar e finalizar para o gol.

Com os dois gols, Torres encabeça a lista de artilheiros do Mundial, ao lado de Saka, Richarlison, Enner Valencia, Giroud e Taremi. Porém, o jogador mais novo a marcar no Mundial do Catar é outro. Trata-se do jovem Pablo Martín Páez Gavira, o Gavi, atual vencedor do prêmio Golden Boy, honraria entregue pela Fifa para o melhor jovem atleta da temporada.

Com 18 anos e nascido em 2004, o meio-campista, colega de Torres no Barcelona, recebeu cruzamento de Asensio e finalizou de primeira no canto de Navas, goleiro costa-riquenho. O gol colocou Gavi na lista dos três jogadores mais jovens a marcar em um Mundial, atrás apenas de Pelé (marcou com 17 anos e 227 dias na Copa de 1958) e o mexicano Manuel Rosas (18 anos e 92 dias, na Copa de 1930).

CODY GAPKO

Na estreia da Holanda no torneio, Cody Gakpo, de 23 anos, livrou a sua seleção de começar a competição com um empate por 0 a 0 contra Senegal. Aos 38 do segundo tempo, o atacante do PSV aproveitou um cochilo da zaga adversária e escorou de cabeça para abrir o placar para os holandeses. No último minuto da partida, Klaassen marcou o segundo e garantiu os três pontos para a equipe comandada por Louis van Gaal.

O gol de Gapko não é uma surpresa para os que acompanham a carreira do holandês de perto. Mesmo jovem, já é o capitão do PSV e desponta como um dos jogadores fundamentais para o sucesso da seleção da Holanda no futuro. Na temporada passada, foi eleito o “Jogador do Ano” do futebol holandês.

JOÃO FÉLIX E RAFAEL LEÃO

Nascidos em 1999, João Félix e Rafael Leão foram decisivos para a vitória de Portugal sobre Gana, por 3 a 2. Quando a partida estava empatada por 1 a 1, os dois atacantes anotaram o segundo e terceiro gols da seleção lusa e pavimentaram o caminho da equipe de Fernando Santos para a conquista dos três primeiros pontos no Mundial.

Os gols dos jovens atacantes foram parecidos – mas em lados opostos. João Félix, do Atlético de Madrid, recebeu em profundidade pela direita e tocou na saída do goleiro. Menos de três minutos depois, foi a vez de Leão, do Milan, receber passe nas costas da marcação e, de canhota, finalizar para o gol.

VINICIUS JUNIOR E GERAÇÃO 2001

Para a estreia do Brasil contra a Sérvia, Tite estava em dúvida entre o jovem Vinicius Junior e o volante Fred para começar entre os titulares. Escolheu o primeiro, eleito o melhor brasileiro da última temporada.

Aos 22 anos, o atacante do Real Madrid não chegou a marcar contra os sérvios, mas teve participação importante na vitória brasileira. Foi dele o passe para o belo gol de Richarlison, o segundo do Brasil na partida.

Ao decorrer do jogo, Tite colocou em campo outros garotos ainda mais jovens que Vinicius Junior. Foram os casos de Rodrygo, do Real Madrid, e Martinelli, do Arsenal. Nascidos em 2001, os dois jogadores mais novos do elenco conseguiram mostrar, mesmo que em alguns minutos, que podem ser importantes para o Brasil no decorrer da Copa.