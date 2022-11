Naquela que pode ser a última Copa do Mundo de sua melhor geração, a Bélgica, após fazer uma estreia com pouco brilho, pode confirmar já neste domingo a sua vaga para as oitavas da Copa do Catar. Líder do Grupo F com três pontos, os belgas enfrentam o Marrocos, com um ponto, pela segunda rodada, no estádio Al Thumama, em Doha, às 10h (de Brasília). Os africanos são os francos atiradores da chave, sonhando com uma classificação histórica.

Na estreia, a Bélgica venceu o Canadá por 1 a 0, em um jogo sem muita inspiração dos craques De Bruyne e Eden Hazard. A vitória passou muito mais pelas mãos do goleiro Courtois, que defendeu um pênalti no começo da partida. Já o Marrocos fez um jogo burocrático e acabou no empate sem gols contra a atual vice-campeã Croácia, onde dividem a segunda colocação do Grupo F, com um ponto cada.

O técnico Roberto Martínez ainda não contará com seu principal atacante, Romelu Lukaku. Apesar de participar dos treinos, o artilheiro ainda não está 100% e deve estrear no mundial somente na última rodada desta fase, contra a Croácia. Com isso, Batshuayi deve ser mantido no time titular. Foi dele o gol da vitória belga na estreia. No meio, Onana entrou bem durante a partida e pode ser surpresa no lugar de Tielemans.

Um dos principais jogadores desta geração, o atacante Hazard foi sincero ao dizer que a Bélgica tinha mais chances de vencer em 2018, mas não descartou o favoritismo da sua seleção agora no Catar: “Para ser sincero, acho que tínhamos mais chances de vencer quatro anos atrás. O time era melhor, mas ainda temos qualidade para vencer jogos e ganhar a competição”, disse o atacante em coletiva de imprensa.

Do lado marroquino, o treinador Walid Regragui deve manter a mesma formação da estreia apesar de alguns jogadores terem apresentado desgaste físico no confronto contra a Croácia. Os mais abatidos foram o capitão Romain Saiss, além de Hakimi e Mazraoui.A maior preocupação é o volante Amrabat, que está pendurado e corre risco de ficar de fora do jogo decisivo da última rodada.

O treinador comentou sobre a situação física de seus jogadores: “Mazraoui não está totalmente descartado. Vamos esperar que esteja disponível para a partida, assim como Hakimi e nosso capitão Romain Saiss. Eles têm algum desconforto, mas esta é a Copa do Mundo. Tem que morrer em campo, mesmo que tenha que arriscar um pouco. Mas eles estão bem”, garantiu o comandante, dando indícios que não poupará ninguém.

FICHA TÉCNICA

BÉLGICA X MARROCOS

BÉLGICA – Courtois; Alderweireld, Vertonghen e Dendoncker; Meunier, Tielemans (Onana), Witsel e Carrasco; De Bruyne, Hazard e Batshuayi. Técnico: Roberto Martínez.

MARROCOS – Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss e Mazraoui; Attiat-Allah, Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

ÁRBITRO – Cesar Ramos (México).

HORÁRIO – 10h.

LOCAL – Estádio Al Thumama, em Doha (Catar).