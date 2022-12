A Copa do Mundo do Catar foi marcada por zebras. Ao eliminar Portugal nas quartas de final, o Marrocos tornou-se a maior delas. Porém, Argentina e França também estavam cotadas, desde o início, como favoritas para erguer a taça neste ano.

Eliminado pela Croácia, o Brasil era o grande favorito, com 25% de probabilidade de vencer o Mundial, de acordo com dados analisados pelo Alan Turing Institute, o instituto de tecnologia que leva o nome do pai da computação. Entretanto, não foi o que aconteceu.

O fator humano era um dos componentes que limitavam a previsibilidade da análise e ele se fez presente na cobrança de pênaltis, em que os jogadores da seleção brasileira tiveram uma falha psicológica, segundo especialistas da Fifa.

A conclusão da análise do Alan Turing Institute aponta a Argentina como favorita entre as seleções que restaram. A seleção de Lionel Messi tem 14% de chance de vencer, ante 11% da França e 2,5% da Croácia. Já o Marrocos desafiou a análise, tendo, desde o começo, menos de 2% de probabilidade de ganhar o Mundial.

ANÁLISE

Para prever o vencedor da Copa, o instituto treinou seu algoritmo preditivo, que utiliza recursos de inteligência artificial, com dados de jogos anteriores. Foi adotado um banco de dados com informações de todas as partidas internacionais de futebol desde 1872.

O instituto deu maior importância às partidas da Copa do Mundo (reduzindo o peso dos torneios continentais, eliminatórias e amistosos) e também às partidas mais recentes. Além disso, também foram inseridas as classificações oficiais da Fifa para fornecer uma estimativa atualizada do desempenho de cada equipe.