O técnico Carlos Queiroz condenou as declarações do ex-treinador da Alemanha e dos Estados Unidos, e membro do Grupo de Estudos Técnicos da Fifa, Jurgen Klinsmann, direcionadas à seleção do Irã. O português entendeu que o alemão foi preconceituoso e pediu que a entidade máxima do futebol tome providências em relação ao discurso “ultrajante”.

“Caro Jurgen, você tomou a iniciativa de chamar-me de Carlos, por isso acredito que seja apropriado chamá-lo de Jurgen. Certo? Mesmo não me conhecendo pessoalmente, questiona o meu caráter com um típico julgamento preconceituoso de superioridade. Não importa o quanto eu possa respeitar o que você fez dentro do campo, esses comentários sobre a cultura iraniana, a seleção iraniana e os meus jogadores são uma vergonha para o futebol. Ninguém pode ferir a nossa integridade se não estiver ao nosso nível, é claro”, disse Carlos Queiroz, em uma longa carta publicada nas redes sociais.

O treinador do Irã ainda convidou Klinsmann para conhecer a seleção iraniana mais de perto. “Mesmo assim, gostaríamos de convidá-lo a vir ao nosso centro de treinos para socializar com os jogadores do Irã e aprender com eles sobre o país, o seu povo, os seus poetas e a sua arte, a álgebra, tudo sobre a milenar cultura persa E também ouvir dos nossos jogadores o quanto eles amam e respeitam o futebol. Como americano/alemão, entendemos o seu não apoio. Sem problema”, completou.

As críticas de Queiroz vão de encontro às declarações do alemão à BBC. Na ocasião, Klinsmann provocou o português ao falar do insucesso na seleção da Colômbia. Ele ainda acusou os iranianos de terem feito a cabeça da arbitragem, durante a vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales e que esse seria o estilo do treinador.

“Apesar dos seus comentários ultrajantes na BBC, tentando minar os nossos esforços, sacrifícios e habilidades, prometemos que não vamos fazer quaisquer julgamentos sobre a sua cultura, raízes e antecedentes e que será sempre bem-vindo à nossa família. Ao mesmo tempo, queremos apenas acompanhar com total atenção qual será a decisão da Fifa em relação à sua posição como membro do Grupo de Estudos Técnicos do Catar-2022. Porque, obviamente, esperamos que você renuncie antes de visitar o nosso centro de treinos”, finalizou.

Além de Carlos Queiroz, a Federação de Futebol do Irã enviou um ofício à Fifa exigindo a renúncia de Klinsmann por entender que o ex-treinador fez “várias considerações infelizes em torno da seleção e emite julgamentos sobre a cultura iraniana”.

Enquanto aguarda um posicionamento da Fifa, o Irã foca na partida com os Estados Unidos, marcada para terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no El Thumama. Quem vencer, avança à próxima fase. A equipe iraniana joga pelo empate.

O Irã é o vice-líder do Grupo B, com três pontos, apenas atrás da Inglaterra, com quatro. Estados Unidos tem dois, contra um de País de Gales.