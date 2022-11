Nem todos os brasileiros que jogam na Copa do Mundo do Catar estão na seleção brasileira. Neste ano, três deles jogam por Portugal. O veterano é o zagueiro Pepe, que já está no quarto Mundial defendendo a equipe portuguesa.

Nascido em Maceió, Pepe é naturalizado português. O experiente zagueiro defende atualmente o Porto e é próximo de Cristiano Ronaldo. Já Matheus Nunes e Otávio jogam a Copa do Mundo por Portugal pela primeira vez.

O caso de Matheus, meio-campista do Wolverhampton, da Inglaterra, é particular: ele negou a convocação de Tite para a seleção brasileira para defender Portugal. O jogador de 23 anos nasceu no Rio de Janeiro, já disputou oito jogos e marcou um gol pelo time português.

O meia Otávio, que tem passagem pelo Internacional, ajudou a seleção portuguesa a se classificar para o Mundial deste ano. Na repescagem das Eliminatórias Europeias da Copa, o jogador abriu o placar contra a Tunísia em uma partida que terminou 3 a 1 para Portugal.

BRASILEIROS QUE JÁ DEFENDERAM OUTRAS SELEÇÕES

Nascido em Indaiatuba, interior de São Paulo, o jogador Deco jogou os Mundiais de 2006 e 2010 pela seleção de Portugal. Ele fez cinco jogos e marcou um gol na Copa do Mundo.

Além de Portugal, a Espanha também já contou com jogadores nascidos no Brasil, como o atacante Diego Costa, que jogou em 2014 e em 2018, e chegou a marcar três gols nos Mundiais. Já Marcos Senna defendeu a Espanha no Mundial de 2006. Por fim, o atacante Rodrigo Moreno, do Leeds, da Inglaterra, jogou três partidas pela Espanha em 2018.

Já o volante Thiago Motta jogou na Itália na Copa de 2014, sediada no Brasil. Além dele, os brasileiros também marcaram presença na Polônia com o zagueiro Thiago Cionek convocado para a Copa disputada há quatro anos. A Rússia, por sua vez, também teve um brasileiro entre seus jogadores: Mário Fernandes, que jogou cinco jogos como titular e marcou um gol.