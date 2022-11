Uma das potências do atletismo no mundo, Quênia enfrenta a perspectiva de ser banido de competições internacionais devido a problemas de doping, que agora atingiram níveis de “crise”, segundo autoridades do país.

A ameaça de uma proibição iminente pela World Athletics (ex-Federação Internacional de Atletismo) – o órgão regulador da modalidade no mundo – que provavelmente teria repercussão em várias conquistas de medalhas no Campeonato Mundial do ano que vem e na Olimpíada de Paris em 2024, foi revelado pelo ministério do esporte do país em comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Segundo o ministério, existe uma “crise de doping” no leste do país africano e disse que o ministro dos Esportes, Ababu Namwamba, que esteve no Catar para a Copa do Mundo de futebol, havia escrito ao presidente da World Athletics, Sebastian Coe, para “não banir o Quênia”.

“O governo está tomando medidas firmes para proteger e manter a integridade do atletismo”, disse o Ministério do Esporte do Quênia. O governo foi “tratá-lo como uma questão de interesse nacional estratégico superior.”

A World Athletics deve realizar uma reunião de seu conselho para tomada de decisão daqui uma semana, em Roma, na Itália, quando a questão do Quênia deve ser discutida.

Uma proibição pode forçar o Quênia a uma situação do tipo da Rússia, onde a sanção é aplicada à federação nacional de atletismo e os atletas são obrigados a competir como neutros e não sob a bandeira de seu país em campeonatos importantes.

A federação de atletismo da Rússia está suspensa desde 2015 por causa de um grande escândalo de doping patrocinado pelo Estado.

O Quênia terminou em terceiro lugar no quadro de medalhas do atletismo na Olimpíada de Tóquio ano passado com quatro ouros, quatro pratas e dois bronzes. Só os Estados Unidos ganharam mais medalhas no atletismo. O Quênia conquistou outras dez medalhas no Mundial de Eugene, Oregon, EUA, este ano. Mais uma vez, apenas os anfitriões ganharam mais.

Uma sanção à federação queniana afetaria modalidades como a maratona recordista mundial e bicampeão olímpico Eliud Kipchoge, que está entre os maiores corredores de longa distância de todos os tempos. Kipchoge indicou que irá tentar o terceiro ouro consecutivo na maratona nos Jogos de Paris, em 2024.

Numerosos outros corredores famosos seriam afetados, como olímpico e mundial Emmanuel Korir, campeão dos 800 metros, bicampeão olímpico dos 1.500 metros, Faith Kipyegon e o bicampeão mundial de 5.000 metros Hellen Obiri. Há também muitos quenianos que regularmente vencem corridas no circuito da Diamond League e a principal série de maratonas.

Os problemas de doping do Quênia foram documentados por pelo menos uma década e sua agência nacional antidoping, que se mostrou ineficaz e foi acusada de ser corrupta. O órgão passou por uma grande reformulação em 2016.