A Fifa confirmou que o duelo entre Inglaterra e Irã, marcado para a próxima segunda-feira, 21, válido pelo Grupo B da Copa do Mundo do Catar, terá trio de arbitragem brasileiro. Raphael Claus será o juiz do confronto e contará com auxílio de seus compatriotas Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon. O VAR ficará nas mãos do peruano Kevin Ortega. A entidade máxima do futebol não convocou nenhum brasileiro para atuar como árbitro de vídeo.

Além de Claus, Wilton Pereira Sampaio será outro representante brasileiro no quadro de árbitros da Copa do Mundo do Catar. Ele apitará o jogo Senegal e Holanda, também na próxima segunda-feira, 21.

A partida, válida pelo Grupo A, contará com dois assistentes brasileiros: Bruno Boschilia e Bruno Pires. O VAR, no entanto, é responsabilidade do uruguaio Andres Matias Matonte Cabrera.

Aos 43 anos, Claus terá a responsabilidade de comandar o apito na estreia de Inglaterra e Irã. O jogo, porém, não é o primeiro importante à nível de seleção que o árbitro apitará na atual temporada.

Nas Eliminatórias, ele apitou Equador 1×1 Argentina, além de Argentina 1×0 Colômbia. No duelo entre equatorianos e argentinos, contou com ajuda do VAR para marcar um pênalti de Tagliafico, que usou a mão para impedir um chute a gol. Já Wilton apitou jogos de menor apelo, como Venezuela 0x1 Colômbia e Peru 1×1 Equador.

Tido como o principal árbitro brasileiro – eleito o melhor do Paulistão-, Claus colecionou polêmicas na temporada.

Justamente no jogo de volta da final do estadual, entre Palmeiras e São Paulo, o profissional foi duramente criticado pelos jogadores tricolores ao confirmar o segundo gol alviverde após um pisão do volante Danilo no atacante Calleri no início da jogada. A partida terminou em 4 a 0 para o Palmeiras, que conquistou o título.

Além da polêmica na final, Claus também foi protagonista de lances polêmicos no Campeonato Brasileiro. Em abril, ele marcou um pênalti controverso em Marcelo Cirino no duelo entre Athletico-PR e Flamengo, na Arena da Baixada.

Em julho, foram duas atuações criticadas. O árbitro paulista viu falta no goleiro Santos e anulou o gol do Avaí na derrota para o Flamengo na Ressacada. Já no duelo entre Botafogo e Atlético-MG, no estádio Nilton Santos, deixou de dar pênalti em Ademir no fim do jogo, o que revoltou a diretoria do clube mineiro.