Torcedores do País de Gales ressuscitaram um vídeo viral de 2016, quando aparecem comemorando a eliminação da Inglaterra diante da Islândia na Eurocopa. A tentativa é de desestabilizar a equipe inglesa antes do compromisso entre as duas seleções na Copa do Mundo, que vale uma vaga nas oitavas de final. O atacante Rashford, no entanto, minimizou a situação.

“Não acho que seja preciso ser um gênio para ver como melhoramos desde 2016. Para mim parece uma equipe completamente diferente. Aprendemos muito sobre nós mesmos ao longo do caminho. Em 2016, se você olhar para aquela performance quando fomos eliminados da Euro, está a um milhão de milhas de distância de onde estamos agora. Você realmente não pode comparar as duas situações”, explicou o jogador do Manchester United.

A melhora citada por Rashford é evidente. Após a eliminação nas oitavas de final da Eurocopa de 2016, a Inglaterra chegou à semifinal na Copa do Mundo da Rússia e à decisão da Euro disputada no ano passado, perdendo para a Itália.

O atacante do Manchester United citou ainda a evolução da equipe sob as mãos de Southgate. “Talvez antes fosse um pouco problemático em termos de qualidade de treinamento e dedicação das pessoas ao treinamento, mas desde que ele é técnico da Inglaterra, tem sido bom. Tem sido intenso, desafiador e sinto que todos, inclusive eu, estão prontos para fazer a sua parte quando entrar em campo, se tiver uma oportunidade”, disse.

CRISTIANO RONALDO

Ex-companheiro de Manchester United de Cristiano Ronaldo, Rashford aproveitou para fazer elogios ao atacante português, que ainda não definiu o seu futuro e o fará apenas após a Copa do Mundo.

“Ouça, foi uma experiência inacreditável jogar com ele. É obviamente um dos meus ídolos e alguém que sempre admirei. Então, ter a oportunidade de jogar com ele é inacreditável e vou levar isso comigo e é algo que posso levar para sempre. Portanto, desejo-lhe tudo de bom. Obviamente, queremos agradecê-lo pelas coisas que ele fez pelo Manchester United e desejar-lhe tudo de melhor no resto de sua carreira”, finalizou.

A Inglaterra enfrenta Gales nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Ahmad Bin Ali Stadium. A seleção Inglaterra é a líder do Grupo B, com quatro pontos, seguida por Irã (três), EUA (dois) e País de Gales (um).