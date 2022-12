Treinando normalmente, após ser liberado da delegação da França, para retornar à Espanha e tratar de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, Karim Benzema, o atual melhor jogador do mundo, recebeu o aval do Real Madrid para participar da final da Copa entre França e Argentina, marcada para este domingo, às 12h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’.

Benzema estava no Catar com a seleção, mas precisou deixar o país logo após sofrer a lesão em um dos treinos de preparação para a partida de estreia diante da Austrália. Segundo o mesmo jornal, o atacante estaria apto para atuar desde as oitavas de final, mas não foi chamado novamente pelo técnico Deschamps.

O treinador, inclusive, foi questionado sobre a possibilidade de contar com o atacante na decisão, mas optou por não responder. Benzema, no entanto, deverá estar no Catar, ao menos, para receber a medalha, dependendo apenas da decisão do atleta.

Benzema não é unanimidade dentro da seleção francesa desde quando o caso envolvendo chantagem a Valbuena, ex-companheiro de equipe, veio à tona. O atacante ficou afastado da França por seis anos, ao mesmo tempo que lidava com as acusações criminais.

Deschamps, que não convocou o jogador na Copa do Mundo de 2018, não demonstrou nenhuma vez desânimo por não contar com o atacante no Catar. Nos bastidores, fala-se que o treinador jamais sentiu falta do atacante no elenco para a disputa do Mundial.