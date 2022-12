Embalado pelos resultados inesperados que marcaram a despedida de seleções como Alemanha, Uruguai e Bélgica, o técnico Walid Regragui acredita em uma “bonita surpresa” no duelo em que o Marrocos vai desafiar o favoritismo espanhol na luta por um lugar na fase de quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

“Estamos preparados para essa partida, sabemos da qualidade do nosso adversário, mas temos virtudes para buscar o nosso objetivo. Se conseguirmos eliminar a Espanha vai ser uma bonita surpresa para todos nós”, afirmou o treinador.

Além dos ajustes táticos e da atenção com os jogadores decisivos da seleção rival, Regragui vem tomando precauções para cuidar também da pressão psicológica dos jogadores pela importância da competição.

“A parte crucial dessa preparação é o lado mental. E todos os jogadores estão atentos. Estamos entrando em campo para disputar uma final e temos que dar o máximo para conseguir a classificação”, complementou Regragui.

Na coletiva de imprensa desta segunda-feira, Regragui não economizou elogios ao futebol que a Espanha vem apresentando nesta Copa do Mundo. “É uma das melhores equipes do mundo porque sabe se impor em campo e trabalha muito com a posse de bola. Eles vão atuar dessa maneira e teremos que administrar isso. Mas também temos as nossas armas”, disse o comandante.

Com duas vitórias e um empate na fase de classificação, Marrocos foi a surpresa da sua chave ao se garantir na sequência da Copa do Mundo na liderança do Grupo F. Nos três primeiros jogos, os marroquinos empataram com a Croácia e venceram a Bélgica e o Canadá. O confronto com a Espanha, pelas oitavas de final da competição, acontece nesta terça-feira, às 12 horas (de Brasília), no Lusail Stadium.