Quando se olhava para o Grupo C da Copa do Mundo de 2022 antes de começar os jogos, colocava-se a Arábia Saudita como a mais fraca comparada a Argentina, México e Polônia, mas como é de conhecimento geral, o futebol é cheio de surpresas. Os asiáticos superaram todas as expectativas e venceram os ‘hermanos’ de virada, por 2 a 1, nesta terça-feira. O feito foi tão grande que o rei do país, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, decretou feriado nacional no dia seguinte.

De acordo com informações do veículo Arab News, a ação foi proposta pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, filho do monarca. A Saudi Press Agency, agência oficial de notícias da nação islâmica, divulgou no Twitter a determinação. “Quarta-feira será Feriado para todos os Funcionários de todos os Setores do Governo e Setor Privado, e Alunos de todas as Etapas Educacionais”, publicou.

O jogo consagrou os primeiros “heróis improváveis” da Copa. Dois grandes destaques foram o goleiro Mohammed Al-Owais, reserva do Al-Hilal – clube que ganhou projeção no Brasil ao enfrentar o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes de 2019. E o autor do gol da vitória esteve presente nesse duelo com os brasileiros: Salem Al-Dawsari, que chegou a jogar na Europa, enfrentou a equipe carioca e marcou o único tento de seu time. Dessa vez, conseguiu garantir a vitória que “mudou” o calendário de seu país.

A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta, ou seja, o rei é chefe de Estado e também de governo. Estabelecida em 1932 por Abd-al-Aziz, conhecido como Ibs Saud, é considerada o berço do Islã e controlada pela dinastia Al-Saud desde sua criação, sem eleições presidenciais e com o poder sendo passado hereditariamente. O nome “Saudita” vem justamente da família que o lidera.

Não há partidos políticos “oficiais” no país, os movimentos que lá atuam são considerados ilegais, eles incluem comunistas, liberais, ambientalistas, dentre outros, além de divisões radicais. A Al-Qaeda, de Osama bin Laden, é um dos grupos contra as lideranças. O rei pode determinar uma ação nacional sem a necessidade de aprovação de um congresso, como foi o caso do feriado após a vitória sobre a Argentina.

No futebol, a Arábia Saudita surgiu recentemente em comparação às seleções mais tradicionais. Sua primeira participação em Copas do Mundo foi em 1994, naquela que é até hoje a melhor campanha da história: passou em segundo lugar no Grupo F, derrotando Bélgica e Marrocos, e caiu para a Suécia nas oitavas de final.

Desde então, o sucesso nunca mais se repetiu e a equipe asiática foi eliminada na primeira fase em todas as outras edições que participou: 1998, 2002, 2006 e 2018. Não somente isso, ficou sem ganhar uma partida até o histórico triunfo sobre os sul-americanos, que foram também os primeiros campeões mundiais superados por ela. Em 98, perdeu para a França por 4 a 0; em 02, uma acachapante goleada de 8 a 0 para a Alemanha; em 06, “apenas” um a zero para a Espanha e, em 18, derrota para o Uruguai, também de 1 a 0.

A vitória já coloca a campanha de 2022 como, no mínimo, a segunda melhor de sua história. No próximo sábado, 26, a Arábia Saudita volta a campo contra a Polônia, buscando uma nova classificação ao mata-mata. Se o resultado contra a Argentina gerou um feriado nacional, superar 1994 seria motivo de ainda mais festa.