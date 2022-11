Inspirado pela surpreendente vitória sobre a Argentina, o técnico Hervé Renard prometeu fazer ainda mais história no comando da Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar. Ele projetou nesta terça-feira uma vitória sobre o México para que o time árabe possa voltar a uma fase de oitavas de final do Mundial pela primeira vez desde 1994.

“Temos uma chance para nos classificarmos e para isso é necessário lutar arduamente. Sempre temos que nos manter positivos. Enfrentaremos um adversário de altíssima qualidade, com melhor histórico que o nosso, mas viemos aqui com determinação, sendo humildes e tendo trabalhado muito para a Copa. Queremos fazer história”, declarou.

Apesar da confiança em alta, o treinador francês, que se tornou famoso nesta Copa pelo “puxão de orelha” em seus jogadores no intervalo do jogo contra a Argentina, pregou respeito ao México e ao seu treinador, o experiente argentino Tata Martino.

“Durante a carreira, comandou o Barcelona e acho que os demais técnicos devem respeitá-lo. Sabemos que a equipe é muito aguerrida, muito habilidosa e ofensiva. Contra a Argentina, vimos como foi, e temos que estar 100%”, projetou Renard.

Para alcançar as oitavas, o time saudita precisa vencer, para não depender de nenhum resultado. No momento, ocupa o terceiro lugar do Grupo C. Se avançar, poderá cruzar com a França, país de Renard, no início do mata-mata. “Se chegar o momento de jogar com a França, será um jogo inesquecível e excepcional”, afirmou.