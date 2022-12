Portugal e Marrocos fazem um dos confrontos mais interessantes das quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado, às 12h. O vencedor enfrentará na semifinal quem se classificar do duelo entre Inglaterra e França.

Os portugueses vêm de uma goleada por 6 a 1 sobre a Suíça com três gols do jovem atacante Gonçalo Ramos, que deixou o craque Cristiano Ronaldo no banco de reservas, e buscam a terceira semifinal de Mundial de sua história. Já os invictos marroquinos vivem grande fase, chegaram pela primeira vez às quartas da Copa e sofreram apenas um gol até agora.

O técnico Fernando Santos ainda não repetiu a escalação de Portugal nesta Copa. O treinador já fez mudanças na defesa, meio-campo e ataque e ainda tenta encontrar o time ideal. A goleada sobre a Suíça nas oitavas de final deu confiança ao técnico, que sofre com muitas críticas pelo baixo rendimento da seleção nas últimas competições disputadas. A decisão de colocar o astro Cristiano Ronaldo no banco de reservas se mostrou acertada.

O craque se irritou ao ser substituído na partida contra a Coreia do Sul e o treinador, que goza de bom relacionamento com o camisa 7, se incomodou com o comportamento do jogador. A Federação Portuguesa de Futebol chegou a se manifestar desmentindo os rumores de que Ronaldo teria pedido para deixar a delegação lusitana no Catar. Nas redes sociais, o atacante publicou uma mensagem destacando a união dos jogadores.

Questionado sobre substituir Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos fugiu de polêmicas e reforçou o apoio do experiente companheiro de posição. “Sinceramente, nada foi falado sobre minha titularidade. Cristiano é o capitão e fez o que sempre faz, nos ajudou, nos apoiou, não apenas a mim, mas a todos os nossos companheiros”, afirmou. Sem Ronaldo, os lusos tiveram maior movimentação no ataque e se mostraram mais fortes coletivamente.

A seleção portuguesa conta com ótimos jogadores em diferentes posições, mas quem tem mais se destacado até agora é o meia Bruno Fernandes. O jogador do Manchester United já contribuiu com dois gols e três assistências em três jogos nesta Copa e é capaz de ser o ponto de desequilíbrio em partidas decisivas.

Do outro lado do confronto, está a seleção que se credencia a maior surpresa da Copa do Mundo. Marrocos chegou pela primeira vez às quartas de final do Mundial, mas não está entre as oito melhores seleções desta edição por acaso.

Os marroquinos ainda não sofreram gol dos adversários desde que o técnico Walid Regragui assumiu o comando da seleção em 31 de agosto deste ano. Regragui havia sido campeão da Champions africana em maio com o Wydad e comanda um time competitivo e organizado.

“Vamos enfrentar uma das melhores seleções do mundo. Ronaldo é um dos melhores jogadores de sempre e espero que não jogue, ficaríamos contentes se ele não jogar”, disse Regragui.

Além dos pontas habilidosos como Ziyech e Boufal, a zaga é sólida, formada por Saïss e Aguerd, e o meio-campo tem sido comandado por Sofyan Amrabat e Ounahi, que são especulados em grandes clubes da Europa. “Meu Deus, de onde ele saiu?”, exaltou o técnico da Espanha, Luís Enrique, sobre Ounahi após o duelo entre as duas seleções nas oitavas de final.

O lateral-direito Hakimi, um dos melhores do mundo na posição, corresponde às expectativas e tem sido um dos destaques defensivos da Copa do Mundo. O jogador do Paris Saint-Germain lidera a competição em desarmes. Do outro lado do campo, Mazraoui também faz ótimo Mundial. Já o goleiro Bono defendeu dois pênaltis contra os espanhóis e tem sido sinônimo de segurança.

A classificação histórica sobre a Espanha fez com que milhares de marroquinos tomassem as ruas das principais cidades do país. Apaixonados por futebol, a torcida do Marrocos tem dado festa nos estádios da Copa, assim como faz nas partidas dos times locais.

Marrocos pode ser a primeira seleção africana a chegar às semifinais de uma Copa. Para quem já fez história até aqui, continuar sonhando com grandes conquistas não custa nada.

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL x MARROCOS

PORTUGAL – Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphäel Guerreiro (Cancelo); Willian Carvalho, Rubén Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos (Cristiano Ronaldo). Técnico: Fernando Santos.

MARROCOS – Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

ÁRBITRO – Facundo Tello (ARG).

HORÁRIO – 12h.

LOCAL – Al Thumama Stadium, em Doha.