Após o apito final da vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, nesta quinta-feira, um emocionado Richarlison exaltou o fato de poder disputar a Copa do Mundo, após quase perdê-la por lesão. No final de outubro, ele machucou a panturrilha esquerda defendendo o Tottenham, em duelo com o Everton, e saiu de campo chorando, pois não sabia se teria condições de participar do Mundial. Após o susto, recuperou-se a tempo.

“Um sonho de criança realizado. Há quatro semanas, eu estava chorando, na dúvida de vir”, relembrou o protagonista da vitória brasileira à TV Globo na entrevista após a partida. “Valeu o esforço da minha recuperação. Eu tratava três períodos por dia e valeu o esforço da recuperação”.

“Tivemos uma boa partida ao meu ver, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou e conseguimos tirar vantagem. No intervalo, falei que só precisava de uma bola para finalizar, e ela chegou. Já fiz um parecido nos treinos. Espero continuar assim, focado, e buscar mais”, acrescentou.

Com os gols marcados no Lusail, Richarlison superou Neymar e se tonou o artilheiro do Brasil no ciclo que se encerra na Copa do Catar, com 19 gols em 39 partidas. Além disso, encerrou um jejum dos últimos jogadores que vestiram a camisa 9 do Brasil. O último a marcar um gol jogando com o número emblemático às costas foi Fred, na vitória por 3 a 1 sobre Camarões, na Copa de 2014. Depois disso, não marcou mais até a eliminação no traumatizante 7 a 1 para a Alemanha. Em 2018, na Rússia, a 9 era de Gabriel Jesus, que não marcou um gol sequer.

Depois da vitória desta quinta-feira sobre os sérvios, o Brasil já começa a pensa no próximo duelo dentro do Grupo G. Na segunda-feira, a partir das 13 horas, vai ao Estádio 974 para enfrentar a Suíça, que venceu Camarões por 1 a 0 na primeira rodada.