Camarões e Sérvia se enfrentam, nesta segunda-feira, às 7 horas (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar, buscando manter vivas as esperanças de classificação para as oitavas de final. Mas para isso as duas seleções terão de reverter o péssimo retrospecto em Mundiais.

Depois de perder para o Brasil na estreia, por 2 a 0, os sérvios somaram a nona derrota em 11 partidas disputadas em Copa dos Mundo. A última partida da Sérvia em Copas contra adversários africanos foi uma derrota por 1 a 0 para Gana na fase de grupos de 2010. Aliás, s seleção europeia tenta evitar a quarta eliminação consecutiva após os três primeiros jogos.

A situação de camarões é ainda mais complicada. A seleção africana, sensação na década de 90, acumulou a oitava derrota consecutiva em Copas, após o 1 a 0 sofrido diante da Suíça, com apenas três gols marcados nesse período.

O técnico Rigobert Song, veterano de cinco Copas – quatro como jogador (1994, 1998, 2002, 2010) e agora uma como técnico – espera quebrar esta negativa sequência.