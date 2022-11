Segundo adversário do Brasil no Grupo G da Copa do Mundo, a seleção da Suíça decepcionou nesta quinta-feira em seu último amistoso de preparação para o Mundial do Catar, que começa no domingo. Jogando em Abu Dabi, os suíços foram derrotados por Gana, que também estará na Copa, pelo placar de 2 a 0.

O time suíço entrou em campo com sua formação titular, incluindo o zagueiro Akanji, o meia Xhaka (voltando de lesão) e o atacante Shaqiri. A equipe europeia fez uma atuação razoável no primeiro tempo, apesar dos erros defensivos. Ao contrário da sua fama, a Suíça abandonou o “ferrolho” e hoje conta com uma seleção mais equilibrada.

A partir do segundo tempo, os dois times sofreram diversas modificações e o jogo, até então equilibrado, mudou, com domínio de Gana. Do lado suíço, os jogadores pareciam poupar energia, enquanto a equipe africana acelerava o confronto. Foi assim que saíram os dois gols, depois do intervalo.

Mohammed Salisu abriu o placar aos 24 minutos da etapa final, em uma jogada aérea. E Antoine Semenyo anotou o segundo apenas quatro minutos depois, em lance mais trabalhado.

Sulemana fez boa jogada individual, deixou dois marcadores para trás e saiu diante do goleiro Sommer, recuperado de lesão, que deu rebote. Na sobra, Semeneyo só completou para as redes.

Cada seleção terminou o jogo com seis mudanças em campo, indicando as possibilidades com as quais cada treinador trabalha para a Copa do Mundo. Gana, que perdeu para o Brasil por 3 a 0 em amistoso disputado em setembro, estará no Grupo H do Mundial, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul.

O time africano poderá vir a ser adversário do Brasil numa eventual oitavas de final. Isso porque os dois primeiros classificados do Grupo G, da seleção brasileira, vai encarar no início do mata-mata quem avançar do Grupo H.

Os suíços vão estrear na Copa no dia 24, quinta-feira que vem, contra Camarões. No dia 28, o duelo será contra o Brasil.