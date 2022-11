Rodrygo é um dos jogadores mais jovens do grupo convocado por Tite para a Copa do Mundo. O atacante, porém, acredita que a experiência adquirida no Real Madrid, principalmente em jogos decisivos da Liga dos Campeões da Europa, vai ajudar a aguentar a pressão no Catar e a conter a ansiedade para o jogo de estreia, na quinta-feira que vem, contra a Sérvia.

“Acho que faz muita diferença jogadores que estão atuando na Liga dos Campeões, em jogos grandes, porque vamos enfrentar isso aqui na Copa. Não tem como fugir disso, são só jogos grandes. Mesmo sendo novo, já temos uma grande responsabilidade. Fico feliz por já ser campeão da Liga dos Campeões, então já estou acostumado a jogar contra os melhores do mundo. Posso agregar muito com isso”, afirmou o atacante, campeão pelo Real na edição passada da Liga.

Aos 21 anos, Rodrygo é o segundo mais novo do grupo. Só é mais velho, por questão de meses, que Gabriel Martinelli, também com 21 anos. “O coração está muito ansioso, mas normal. Os jogadores mais velhos passam muita coisa para nós, sempre tentamos aprender com eles, mas também tentar deixar o ambiente leve o momento de pagode. E, quando estamos mais nervosos, eles nos passam essa confiança. Tem sido uma mescla boa entre os mais experientes e mais jovens.”

O atacante do Real, contudo, admitiu que o contato com os mais velhos não é feito apenas de bons conselhos. Em tom de brincadeira, ele contou que ainda sofre as consequências de ser um dos mais novos da delegação. “Qualquer coisa os mais jovens têm que ir, então sobra para mim também. Por exemplo: no bobinho, eu sempre tenho que estar no meio. Também tenho que ir pegar as coisas. Não vejo a hora de ficar velho logo”, afirmou, entre risos.

Perto de disputar sua primeira Copa do Mundo da carreira, o atacante admitiu que foi cauteloso nos últimos meses para evitar lesões. “Eu tentava me concentrar ao máximo e não pensar, mas, querendo ou não, é impossível. Você vai dividir uma bola e fica com medo, é Copa do Mundo”, contou Rodrygo, um dos jogadores mais visados do Real Madrid diante dos marcadores rivais.

“Na Espanha, nos últimos meses, o pessoal estava chegando firme mesmo. Eu ficava com isso na cabeça de não se machucar, porque poderia perder o meu sonho de disputar a Copa, mas em campo tentamos dar o máximo”, declarou.