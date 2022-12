O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho se rendeu ao futebol que Messi vem apresentando nesta Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, ele afirmou que o jogador argentino é o destaque do torneio por liderar a sua seleção com maestria. “Para mim, pode jogar até os 50 anos, porque tem muito mais qualidade do que todos os outros.”

No Catar há pouco mais de uma semana, Ronaldinho está no país-sede do Mundial para o lançamento de um aplicativo que liga jovens talentos a clubes. Sobre o camisa 10, com quem dividiu treinos e jogos nos tempos de Barcelona, os elogios saem com facilidade.

“O nível que o Messi apresenta aos 35 anos é o de sempre. Ele é o melhor do mundo já há muitos anos. É a sua última Copa do Mundo, mas eu tinha certeza de que ele faria o que fosse preciso para vencê-la”, afirmou o brasileiro.

Mas se a Argentina mostra um Messi em grande fase, Ronaldinho também vê a França com boas chances de dar a volta olímpica. O ponto de desequilíbrio, segundo ele, está no ataque.

“Mbappé tem todas as qualidades. Velocidade, drible, e na frente do gol, tem compostura. Eu adoro vê-lo jogar. Faz tudo muito bem e ainda é muito jovem. Um grande talento”, disse o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain ao jornal francês.

A queda precoce da seleção brasileira no Mundial (acabou eliminada pela Croácia nas quartas de final na disputa por pênaltis) também foi comentada pelo ex-atleta. A boa safra de jogadores, no entanto, pode render frutos e títulos nas próximas edições da Copa do Mundo, segundo o ex-atleta.

“O Brasil também tinha um time muito bom, mas as coisas não saíram como o esperado. A seleção ainda está sob pressão. Temos um grupo de nomes surgindo com muito talento e espero que essa geração ganhe alguma coisa.”