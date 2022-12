Com dois títulos Mundiais no currículo, Ronaldo Fenômeno conhece como poucos a Copa do Mundo. Após a eliminação do Brasil para a Croácia no pênaltis, o eterno camisa 9 teceu comentários sobre a participação brasileira na maior competição de futebol do mundo.

Na RonaldoTV, canal digital do ex-jogador que realiza uma cobertura alternativa da Copa, o Fenômeno brincou com o fatídico contra-ataque que resultou no gol croata. Já no segundo tempo da prorrogação e com vantagem no placar, o time brasileiro subiu ao ataque e perdeu a bola, possibilitando o gol de empate de Bruno Petkovic.

“Faltando cinco minutos, o jogo tem que acabar desse jeito. Fura a bola. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Catimba, malandragem, levar a bola na bandeirinha, fazer falta, cair no chão, fingir morte súbita, qualquer coisa”, brincou o ex-atacante.

Apesar da tristeza, o ex-atleta não concorda com as fortes críticas contra o time brasileiro. “No nosso país, nós estamos acostumados somente a vencer. Qualquer outro resultado que não seja campeão se torna um fracasso”, pontua Ronaldo, alertando para o mal que uma postura de “caça às bruxas” pode gerar.

“Sou do meio do futebol e uma das primeiras coisas que a gente aprende no esporte é a ganhar e a perder. Hoje foi o dia de perder. E digo, com total convicção, perdemos injustamente”. Para o ex-camisa 9, o Brasil foi superior durante boa parte do jogo. “Tivemos alguns erros, alguns detalhes onde pecamos, mas a seleção sai eliminada com aquele sabor de que poderíamos ter passado com um pouquinho mais de malandragem”.

O ídolo brasileiro ainda defendeu as escolhas e a ordem de batedores dos pênaltis, algo que foi muito criticado por torcedores e analistas. “Eu vejo muita gente questionando como o Tite escalou um garoto de 21 anos para bater o primeiro pênalti da disputa. Mas depois que perde, amigo, é fácil falar”, ele comenta.

Na live, Ronaldo relembrou o ótimo retrospecto de Rodrygo batendo pênaltis pelo Real Madrid e afirmou que Tite tinha confiança no garoto e que o erro foi uma fatalidade. Outra decisão que foi defendida pelo ex-jogador foi o fato de Neymar ter sido o último cobrador. Com os erros de Rodrygo e Marquinhos, o camisa 10 da seleção sequer chegou a bater o último penal.

“São teorias vazias após a derrota. Eu não estou aqui para defender o Tite, mas eu acho que o planejamento estava correto se você for analisar sem ver o resultado. A sequência dos batedores estava super natural”, finalizou.