Ronaldo usou as redes sociais para mostrar apoio para o grupo da seleção brasileira que esteve na Copa do Mundo do Catar. Depois de Neymar publicar uma carta aberta a Tite e prints de conversas com outros jogadores, o ex-camisa 9 do Brasil mostrou sua solidariedade com os atletas que estiveram no mundial de 2022.

“Vocês uniram o Brasil novamente. Foi lindo ver o país (quase) inteiro deixar as diferenças de lado pra vibrar com o nosso futebol. Sorrimos juntos, choramos juntos – estamos com vocês”, diz uma parte da publicação de Ronaldo.

“Falhamos sim do ponto de vista técnico. E eu sei que vocês sabem: é legítimo que o torcedor esteja decepcionado nesse momento. Vocês também estão. Mérito do adversário, claro, mas tenho certeza que vocês sabem onde erraram. Dói em todo mundo. Dói muito mais em vocês. Ainda assim, é do jogo, é do esporte e é da vida. O erro. A frustração. O gosto amargo da derrota. O “quase”. A grande oportunidade que escapa das mãos. O tropeço que nos derruba tão perto de realizar o maior sonho – alguns não terão essa chance de novo, eu sei.”, completou Ronaldo na publicação.

Campeão do mundo com o Brasil em 1994 e 2002, Ronaldo esteve em todos os jogos do Brasil em 2022 no Catar. Junto com um grupo de ex-jogadores da seleção brasileira, como Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Kaká, o ex-atacante era um dos convidados da Fifa nas partidas da equipe de Tite no mundial.

FALTA DE MALANDRAGEM E SEM ACHAR CULPADOS

Ronaldo já havia dito, em uma fala anterior a postagem, que para ele faltou um pouco de malandragem para a seleção brasileira na partida contra a Croácia. Na visão do ex-jogador, o Brasil poderia ter valorizado mais em alguns momentos e não precisava se lançar para o ataque como fez.

“Tivemos erros? Sim. Mas a Seleção sai da Copa com um sabor de que… Poxa, poderíamos ter passado com um pouquinho mais de malandragem. Perdemos injustamente. Porque nós fomos superiores””, disse o craque em live na RonaldoTV.

Ao ser questionado na live sobre os erros na disputa de pênaltis, o ex-atacante da seleção brasileira foi direto e claro sobre o que pensa de Rodrygo e Marquinhos, que erraram as cobranças para o Brasil. “Logicamente, não dá para responsabilizar Rodrygo nem Marquinhos pela derrota. Dois gigantes da seleção brasileira”.