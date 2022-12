Considerado um dos vilões da Inglaterra na final da última Eurocopa, Bukayo Saka afirmou nesta segunda-feira que está pronto para voltar a bater pênaltis pela sua seleção. No ano passado, ele perdeu a última cobrança na grande final, contra a Itália. E os ingleses ficaram com o vice-campeonato.

“Amadureci e evoluí muito, como pessoa e como jogador desde então. Eu não teria decidido cobrar pênaltis no Arsenal tantas vezes, como fiz, se não tivesse confiança. Se chegar a hora e me perguntarem se quero cobrar um, ficarei mais do que feliz”, comentou o jogador do Arsenal.

Autor de um dos gols ingleses na vitória sobre Senegal, por 3 a 0, no domingo, Saka vem sendo um dos destaques do time no Mundial do Catar. Há muitos jovens excelentes neste torneio e posso citar vários eles, inclusive na minha equipe, onde Jude Bellingham está super bem. Estou feliz por estarmos aqui e indo bem. Nossa prioridade é ganhar o torneio, não ganhar o prêmio de melhor jovem ou melhor jogador.”

Saka recebe elogios e também é alvo de comparações, até com Kylian Mbappé, artilheiro desta Copa, com cinco gols. O inglês, contudo, se esquiva destes paralelos. “Obrigado pelo elogio, mas não. Existe apenas um Kylian Mbappé, mas ao mesmo tempo existe apenas um Saka. Quero ser eu mesmo e ajudar meu time o máximo que puder.”

Confiante, o meia-atacante acredita que a Inglaterra pode chegar à final. E aposta na maior experiência do elenco, finalista da Eurocopa e quarto colocado no Mundial da Rússia, há quatro anos. “Agora temos maior experiência em grandes competições. Se analisarmos nossos resultados nos últimos torneios, chegamos às semifinais, uma final, agora às quartas de final.”

A equipe inglesa volta a campo no sábado para disputar as quartas de final contra a França, atual campeã mundial.