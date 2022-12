O ex-atacante Samuel Eto’o se envolveu em uma confusão nesta segunda-feira, no Catar. O atual presidente da Confederação Camaronesa de Futebol e embaixador da Copa do Mundo de 2022 acabou agredindo um youtuber argelino na saída da partida entre Brasil e Coreia do Sul.

De acordo com o vídeo divulgado pelo jornal La Opinion, da Espanha, Eto’o estava saindo do estádio 974, local da partida entre brasileiros e sul-coreanos, quando foi abordado por alguns torcedores. Após algumas fotos, o ex-jogador começou uma discussão com Saduni SM, que registrou a agressão na polícia.

Apesar das tentativas de terceiros para encerrar com o incidente, Eto’o passou a ir para cima do homem e, depois de um período de discussão, acabou chutando a cabeça da pessoa. Até o momento, o ex-jogador do Barcelona, Inter de Milão, Chelsea e outras equipes ainda não se pronunciou sobre o acontecido.

Em seu canal no Yotube, Saduni disse que perguntou para Eto’o sobre a polêmica atuação do árbitro Bakary Gassama na partida entre Argélia e Camarões de março passado. A Federação Argelina considerou o trabalho do juiz ‘escandaloso’.

Após vencer a partida de ida por 1 a 0 em Camarões, a Argélia foi eliminada, ao perder por 2 a 0 na segunda partida, em casa, com um gol de Karl-Toko Ekambi marcado nos últimos segundos da prorrogação.