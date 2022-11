O técnico espanhol Felix Sánchez espera encerrar a sua participação à frente da seleção do Catar de forma digna nesta terça-feira diante da Holanda. Ele quer uma atuação que orgulhe o povo catariano a fim de amenizar as duas derrotas em dois jogos e a eliminação precoce na fase de grupos. Por fim, disse não saber se continuará comandando a equipe local após a competição.

“Ninguém sabe o que pode acontecer, mas tenho muito orgulho do trabalho feito. Para a partida contra a Holanda, quero que os jogadores deem o máximo para encher de orgulho seu torcedor”, comentou o treinador.

Sánchez falou do tempo em que esteve à frente do grupo e de como o trabalho evoluiu. “Já estamos com esse elenco há algum tempo, tentamos relativizar,

fazer tudo dentro do planejado, mas às vezes, as coisas não funcionam como esperamos. Não tenho nada para censurar ninguém. As coisas acontecem por algum motivo e eu não posso responder.”

A dificuldade de capitanear uma seleção que não tem tradição no futebol foi lembrada. No entanto, Sánchez falou que sediar o torneio vai deixar um legado importante.

“Durante todos esses anos tivemos diferentes ciclos. Preparamos uma Copa da Ásia. Uma taça Ouro. Cada vez que um ciclo termina, começamos a preparar outro. É mais uma etapa, o país está dedicado a promover o futebol em todos os níveis. vai seguir trabalhando para tentar fazer o melhor possível”, destacou.

Sánchez disse ainda sobre as críticas que sofreu da imprensa local por blindar a seleção na fase de preparação e na fase de grupos. “Tentamos isolá-los das críticas positivas e negativas, focar no que podemos fazer para melhorar”, concluiu.