Em um enredo de reviravoltas, o atacante Leroy Sane chega à terceira partida da Alemanha na Copa do Mundo do Catar com a responsabilidade de comandar a equipe rumo à primeira vitória no Mundial e também buscar uma vaga às oitavas. Ausente na derrota de 2 a 1 para o Japão por problemas no joelho, acabou submetido a tratamento visando o segundo jogo. Contra a Espanha, foi peça fundamental para o gol de empate por 1 a 1. Resta agora, o ato final diante da Costa Rica.

O aval dos companheiros sinaliza a importância de sua presença na equipe. Autor do gol de empate na última partida, o então desconhecido Fülkrug é o primeiro a defender a presença do companheiro.

“Leroy mostrou dentro de campo do que é capaz. Um jogador acostumado a decidir jogos e dar assistências. Seus dribles com velocidade atormentam a defesa. Ele é sensacional”, disse o centroavante.

Para Thomas Muller, ter um craque com as características de Sané ajuda a Alemanha a aumentar o repertório de ações ofensivas. “Temos jogadores com vários estilos. Por isso seria importante ter Sané em sua melhor forma.”

Após um mau começo, a Alemanha se esforça para superar a Costa Rica, garantir a classificação e reescrever seu roteiro na Copa do Mundo. Os alemães abrem a terceira rodada do Grupo E na lanterna com um empate e uma derrota. A Espanha é a primeira colocada da chave com quatro pontos. Japão e Costa Rica, com três pontos, vêm na cola do líder.

As duas partidas do Grupo E acontecem nesta quinta e vão ser realizadas no mesmo horário: 16 horas (de Brasília). Alemanha encara a Costa Rica no estádio Al Bayt, enquanto espanhóis e japoneses se enfrentam no estádio Khalifa.