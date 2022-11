Moradores da Arábia Saudita não estão conseguindo assistir a jogos da Copa do Mundo porque o serviço de streaming responsável pelas transmissões está fora de serviço por “violar as regulações do Ministério da Comunicação” do país. A responsável pela transmissão é a TOD TV, braço do grupo catariano beIN Sports, que se viu recentemente no meio de uma disputa política entre os sauditas e o Catar.

Há uma tensão desde 2017, quando a Arábia Saudita liderou um grupo de países árabes em um boicote ao Catar em razão do apoio do país vizinho a grupos radicais, suas relações com o Irã e o financiamento do canal de notícias AL Jazeera, crítico de muitos governos do Golfo Árabe. Diante do cenário, os torcedores têm levantado a possibilidade de que o bloqueio do streaming tenha motivações políticas.

Quando tentam acessar as transmissões, os usuários se deparam com a seguinte mensagem: “Desculpe, a página solicitada está violando as regulações do Ministério da Comunicação. Isso se dá por razões além do nosso controle. Nós valorizamos que nossos espectadores tenha uma experiência de usuário premium e estamos trabalhando para retomar os serviços o mais cedo possível”.

Em razão dos boicotes, o grupo beIN chegou a perder sua licença de transmissão na Arábia Saudita, o que fez com que os moradores do país perdessem a única forma de acompanhar partidas dos principais campeonatos europeus e asiáticos. No ano passado, o governo saudita se reaproximou do Catar e o grupo voltou a atuar no país.

A TOD TV tem transmitido algumas partidas de graça pela televisão, inclusive jogos da Arábia Saudita, por isso os cidadãos puderam acompanhar a histórica vitória sobre a Argentina. Apesar disso, a maioria das partidas só está disponível no serviço de streaming, que está bloqueado desde o dia de abertura do Mundial, no qual o príncipe saudita Mohammed bin Salman sentou-se a alguns assentos de distância do emir catariano Tamin bin Hamad al-Thani.

O grupo beIN do Catar foi pego na mira de uma disputa política acirrada entre Riad e Doha nos últimos anos. Em 2017, a Arábia Saudita liderou um grupo de quatro países árabes na imposição de um boicote ao Catar por seu apoio a islamitas políticos, laços com o Irã e financiamento da Al Jazeera, um canal de notícias por satélite que às vezes criticou duramente outros governos do Golfo Árabe.