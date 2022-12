O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, não se surpreendeu com a presença da Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Por isso, não considera fácil o duelo deste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, quando estará em jogo uma vaga nas quartas de final.

“Tenho bons jogadores, com experiência em competições de alto nível. Trata-se de um grupo de atletas que sabe o que quer e isso se torna uma dificuldade para os rivais”, disse o treinador, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira. “Mas é preciso ver se o adversário é inferior. São 11 contra 11. Eles têm bons jogadores e vamos tentar neutralizá-los, mas vamos manter a nossa forma de jogar.”

Scaloni destacou o fato de os australianos terem eliminado a seleção peruana na repescagem e depois ter passado para as oitavas em segundo lugar, com os mesmos pontos da poderosa França e à frente de Tunísia e Dinamarca.

“Temos tradição no mundo do futebol e isso nos torna um adversário difícil. Mas não podemos confiar nisso, é preciso enfrentar os adversários com seriedade”, afirmou o treinador, que admitiu mudanças na escalação da equipe, com relação ao time que derrotou a Polônia no último jogo da fase de grupos.

“Nem sempre vamos colocar em campo o mesmo time. Raramente eu repito uma formação. A sensação é que o time foi bem, assim como contra o México, mas é bom que o banco (reservas) esteja preparado”, afirmou Scaloni.

Neste Mundial do Catar, a Argentina, além do triunfo sobre a Polônia (2 a 0), bateu o México pelo mesmo placar e foi derrotada na estreia pela Arábia Saudita (1 a 2).