A Argentina vai com força total para a disputa da semifinal da Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira, no Lusail Stadium, às 16 horas (de Brasília) diante da Croácia. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, o técnico Lionel Scaloni confirmou a disponibilidade de Di Maria e De Paul no duelo decisivo. “Estão em forma.”

“Esperamos uma partida muito difícil contra uma grande equipe, porque é uma verdadeiramente uma equipe”, afirmou o treinador argentino, antes de dirigir o elenco no último treinamento antes da partida.

Scaloni não quis comparar a partida desta terça-feira com a de 2018, no Mundial da Rússia. “As comparações com a Copa do Mundo de 2018 (quando a Croácia derrotou a Argentina por 3 a 0) não correspondem porque todos os jogos são diferentes”.

A presença ou não de “Fideo” (apelido de Di Maria) entre os titulares poderá mudar o sistema de jogo argentino. Sem o talentoso canhoto, o time poderá formar no sistema 5-3-2. Com a única variante de Tagliafico no lugar de Acuña. Outra possibilidade aponta a entrada de Leandro Paredes na vaga de Lisandro Martínez para construir um meio-campo com quatro jogadores.

Portanto, as duas formações possíveis sem Di Maria seriam: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi e Julian Alvarez (5-3-2).

A outra possível escalação: Martinez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez (4-4-2).