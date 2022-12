Campeão do Mundo em cima da França de Kylian Mbappé, o técnico argentino Lionel Scaloni não quis alimentar a polêmica envolvendo declarações do jogador francês, que meses atrás deu a entender que o futebol sul-americano era de baixo nível. O treinador lembrou que o craque francês joga com muitos sul-americanos e que, por isso, tudo não teria passado de um mal entendido.

“Não quero polêmica com europeu e sul-americano. Os sul-americanos são do primeiro nível. Quando o Mbappé disse o que disse, foi mal interpretado, porque ele joga com amigos sul-americanos e não diria uma coisa dessas”, minimizou Scaloni, em entrevista concedida ainda no Lusail Stadium.

Em maio, Mbappé declarou que o futebol europeu vinha acumulando sucessos em Mundiais porque por lá eram realizadas “partidas de alto nível”, o que na visão dele não acontecia na América do Sul. As declarações estão sendo lembradas após o título da Argentina deste domingo.

“A América do Sul não ganhava há um tempo, mas não era por nível. Tem mais seleção europeia no Mundial e você pode ficar no caminho. É preciso interpretar as palavras e não entrar na polêmica”, acrescentou Scaloni.

Mbappé foi o principal jogador francês na decisão. Com três gols, ele conseguiu levar a equipe à decisão por pênaltis, buscando duas vezes o empate, no tempo normal e na prorrogação.

O título conquistado pela Argentina no Catar quebrou um jejum de 20 anos sem conquistas sul-americanas. A última vez havia sido no pentacampeonato do Brasil. Depois disso, Itália, Espanha, Alemanha e França garantiram a hegemonia europeia.