A surpreendente derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita freou a empolgação de uma Argentina que estava invicta há 36 jogos e poderia bater o recorde de invencibilidade da Itália. Confrontado em coletiva de imprensa sobre as possíveis explicações para o resultado, o técnico Lionel Scaloni descartou a hipótese de falta de preparo físico dos jogadores argentinos.

“O estado físico dos meus atletas não me preocupa porque os gols não vieram por este lado. A princípio, a maioria está em boas condições físicas”, afirmou o treinador. A seleção albiceleste chegou ao Catar com alguns jogadores voltando de lesão. É o caso do zagueiro Cristian Romero, que estava sem jogar há mais de um mês no Tottenham, em razão de um problema muscular, e não conseguiu frear Saleh Alshehri na jogada do gol do empate saudita.

O atacante Ángel Di Maria e o meio-campista Leandro Paredes também foram convocados após passarem por lesões recentes e não tiveram grande desempenho nesta terça-feira. Até o astro Lionel Messi teve alguns problemas antes da estreia, pois sofreu com uma sobrecarga muscular e trabalhou separado do restante do elenco em dois treinamentos, antes de se juntar ao grupo apenas no treino pré-jogo de segunda-feira.

Sem preocupação com a condição física dos atletas, apesar do histórico de problemas, Scaloni considera que a Argentina fez o que pôde e prefere deixar de lado as lamentações. “Melhor não poderíamos fazer, esta é a realidade. Mas futebol e estas grandes competições não te dão tempo de se equivocar. É o pior momento desde que chegamos aqui. Agora, temos que seguir adiante e ganhar as outras duas partidas. É hora de se reerguer”, completou.

Última colocada do Grupo C, sem nenhum ponto, a Argentina tem dois jogos para tentar a vaga nas oitavas de final. No domingo, enfrenta o México, que empatou sem gols com a Polônia, adversário final dos argentinos na primeira fase.