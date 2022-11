Única seleção na história a disputar todas as 22 edições de Copa do Mundo, o Brasil começa sua trajetória no Catar na defesa de outro feito histórico: a manutenção da invencibilidade em estreias em Mundiais que já dura 88 anos. O primeiro adversário na busca pelo hexa é a Sérvia, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.

Largar no maior torneio de futebol do planeta com o pé direito é algo que acontece na seleção brasileira desde 1938. O time nacional foi derrotado em sua primeira partida apenas nas duas primeiras edições. Em 1930, levou 2 a 1 da antiga Iugoslávia. Em 1938, perdeu por 3 a 1 para a Espanha.

Depois disso, nas 19 edições seguintes, nunca mais sucumbiu em seu jogo inaugural. A equipe nacional, portanto, não perde no início de sua trajetória há 88 anos. Cabe lembrar que a Segunda Guerra Mundial impediu a realização das Copas de 1942 e 1946.

A sequência invicta da seleção brasileira em debutes em Copas do Mundo inclui 16 vitórias e três empates. Foram 47 gols marcados e 20 sofridos nesse período.

Na última estreia, em 2018, na Rússia, a equipe comandada por Tite encontrou dificuldades contra o ferrolho suíço e empatou por 1 a 1, quebrando uma sequência de nove vitórias consecutivas em partidas inaugurais.

“A gente sonha em fazer uma grande Copa e ser campeão. Um só vai ser campeão. Se não formos, queremos fazer o melhor. Existem grandes seleções”, comentou Tite sobre a pressão de ganhar a Copa 20 anos depois do penta e a ansiedade da estreia.

Elogiado por sua solidez, o sistema defensivo da seleção brasileira tentará sair ileso, sem sofrer gols, o que a equipe não conseguiu nas três edições anteriores. Em 2010, levou um gol da Coreia do Norte no triunfo por 2 a 1. Em 2014, também foi vazado na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia.

“A gente pode passar ao torcedor o que passamos entre nós, de acreditar tudo que foi feito até este momento. Estamos prestes a fazer uma estreia de Mundial, em uma posição muito favorável no sentido de estar bem em todas as áreas”, afirmou o zagueiro Thiago Silva, escolhido para ser o capitão da seleção durante todo o Mundial.

Confira o retrospecto do Brasil em estreias na Copa do Mundo:

1930 – Brasil 1 x 2 Iugoslávia

1934 – Brasil 1 x 3 Espanha

1950 – Brasil 4 × 0 México

1954 – Brasil 5 × 0 México

1958 – Brasil 3 x 0 Áustria

1962 – Brasil 2 x 0 México

1966 – Brasil 2 × 0 Bulgária

1970 – Brasil 4 × 1 Checoslováquia

1974 – Brasil 0 x 0 Iugoslávia

1978 – Brasil 1 × 1 Suécia

1982 – Brasil 2 × 1 União Soviética

1986 – Brasil 1 x 0 Espanha

1990 – Brasil 2 × 1 Suécia

1994 – Brasil 2 × 0 Rússia

1998 – Brasil 2 × 1 Escócia

2002 – Brasil 2 × 1 Turquia

2006 – Brasil 1 × 0 Croácia

2010 – Brasil 2 × 1 Coreia do Norte

2014 – Brasil 3 × 1 Croácia

2018 – Brasil 1 × 1 Suíça